A WORLD OF KEFLINGS : Arrive sur Steam le 29 Juillet

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 09:30:00 par Clementine

Ce n'est pas la taille qui compte

Réveillez-vous dans un monde miniature, où les habitants ne sont que de petits êtres sympathiques. Étant donné votre grandeur d'âme, il en va de soit que vous aller les aider à se développer dans ce monde où reignent mille et un dangers.A WORLD OF KEFLINGS est un jeu d'aventure et de construction de ville solo ou multijoueurs jusqu'à 8. Récoltez des ressources, liez-vous d'amitié avec un dragon et aidez une sorcière effrayante dans cette mise à jour du classique d'aventure de 2010. En effet, ce jeu était déjà sorti 2010 mais pas sur Steam, or près d'une décennie plus tard, le studio a enfin répondu à la demande des fans en le lançant sur Steam. Son style graphique est donc rétro mais tout aussi charmant. Récoltez des ressources pour créer et personnaliser de belles villes remplies de fontaines, d'ateliers, de châteaux et plus encore.A WORLD OF KEFLINGS est un jeu développé et édité par NinjaBee et sera disponible sur Steam le 29 Juillet 2025.