Ecumene Aztec : Une nouvelle bande annonce

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 10:15:00 par Clementine

Pas ouf comme parent

Les dieux demandent du sang et vous arrivez trop tard. Votre fils vient d'être sacrifié et vous êtes le prochain. Enfuyez-vous, reconstrusez votre vie et accomplissez votre vengeance dans cette époque brutale de l'Empire aztèque pendant la conquête espagnole.Ecumene Aztec ets un jeu solo d'action et de survie. Agrémenté d'infiltrations et de scènes sanglantes, le jeux porpose aussi une intrigue suscitant des débats sur l'histoire, la représentation, l'identité et la question de savoir si les jeux peuvent être plus qu'un simple divertissement. L'équipe d'Ecumene Games travaillant sur ce projet espère atteindre une authenticité historique grâce à une étroite collaboration avec des spécialistes de divers domaines, des experts de la culture aztèque aux ethnographes, en passant par les linguistes parlant la langue aztèque.Ecumene Aztec est développé et édité par le studio polonais Ecumene Games et sera d'abord disponible sur PC via Steam . Une sortie est également prévue ultérieurement sur Xbox Series X|S et PlayStation 5.