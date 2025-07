Shroomtopia : Nouvelle bande annonce

Publié le Mercredi 2 juillet 2025 à 10:45:00 par Clementine

Des champis qui font rompich

Les mignons petits habitants de Shroomtopia se sont endormis après que le mystérieux Nectar de la Vie a cessé de couler. Aidez les petits champignons de cet univers à se réveiller !Shroomtopia est un jeu solo cozy d'énigmes que vous devrez résoudre en amenant le nectare de vie d'un point A à un point B. Le jeu présente des graphismes doux et mignons ainsi que pleins de mécanisme d'énigmes différentes. Les avantages de ce jeu sont qu'il est vraiment fait pour se détendre. Pour celà, le je propose 5 monde avec 15 niveaux chacuns à compléter. Cependant si vous êtes bloqué à un niveau, vous pouvez juste passer à un autre et y revenir plus tard. Si vous aimez les défis, le jeu propose un mode éditeur de niveaux dans lequel vous pouvez créer et utiliser toutes les dynamiques d'énigmes que vous avez complété. Puis une fois votre niveau terminé, vous pouvez le partager au monde entier ! Ou essayer de comlpléter les niveaux créés par d'autres jouerus.Shroomtopia est un jeu développé par GXN Games et édité par QUByte Interactive. Il sera disponible en fin d'année 2025 sur PC via Steam mais aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch.