Top 10 des films sur les casinos de tous les temps

Les casinos font partie des thématiques indémodables du cinéma : ce dernier a souvent trouvé dans l’univers si particulier des jeux un décor qui lui offre à la fois des tensions, du glamour et des enjeux complexes. Mais qu’est-ce qui fait un bon film de casino ? Entre braquages sophistiqués, immersion dans les coulisses et portraits d’escrocs brillants, il existe un point commun essentiel : la capacité à retranscrire une ambiance et une intensité. Qu’elles soient réalistes ou imaginaires n’est pas important : c’est la fameuse magie du cinéma, qui fait voyager notre imagination.Or justement, l’imaginaire issu de ces films a donné aux joueurs une certaine idée de ce que doit être un environnement de jeu d’argent de qualité qui soit à la fois motivant et généreux. Or justement, l'imaginaire issu de ces films a donné aux joueurs une certaine idée de ce que doit être un environnement de jeu d'argent de qualité qui soit à la fois motivant et généreux. Ce top leur est destiné, eux qui aiment les films qui font réellement honneur au monde des casinos.Casino est le titre du drame criminel réalisé par Martin Scorsese et joué par Robert De Niro. Le film est centré sur l'histoire de Sam « Ace » Rothstein, un joueur professionnel envoyé à Las Vegas par la mafia. Cette dernière va le désigner comme gérant du casino Tangiers, un établissement à succès de la ville. Concernant Ace du film Casino,sa mission va être chamboulée, suite à une rencontre avec Ginger McKenna, une call-girl allant devenir son épouse. Nicky Santoro, le second de Ace, va prendre un chemin différent, criminel, et mystérieux.👉 À voir si vous avez aimé Les Affranchis ou Le Parrain. Concernant Ace du film Casino,sa mission va être chamboulée, suite à une rencontre avec Ginger McKenna, une call-girl allant devenir son épouse. Nicky Santoro, le second de Ace, va prendre un chemin différent, criminel, et mystérieux.👉 À voir si vous avez aimé Les Affranchis ou Le Parrain.Rounders est l’histoire de Mike McDermott - incarné par Matt Damon -, un ancien prodige du poker qui a abandonné sa passion à la suite d’une importante perte d’argent. Son ami Lester Murphy est la personne qui parvient à le convaincre de rejouer de nouveau. Ensemble, ils tentent de remporter une récompense pour rembourser une dette de Murphy. Worm, un ami de Mike, va bouleverser les choses en l’entrainant dans les jeux avec de dangereux joueurs.👉 À recommander aux amateurs de poker et de récits de rédemption.Ocean's Eleven est un film de casino palpitant joué par George Clooney, une star de l’écran, dans le rôle de Danny Ocean. Ce dernier, aidé de ses amis malfrats spécialisés dans divers domaines, décide de cambrioler trois établissements de casino. Ils visent une somme de l’ordre de 150 millions de dollars en tout. Danny espère, par la même occasion, récupérer sa bien-aimée devenue l’épouse du propriétaire des enseignes. Le film est axé sur la planification d’un vol, l’intrigue et la performance.👉 Parfait pour ceux qui aiment les histoires de braquages millimétrés et les dialogues percutants à la Tarantino.Henry Gondorff (Paul Newman) et Johnny Hooker (Robert Redford), deux escrocs professionnels montent un plan pour venger la mort d’un ami tué par un chef de la pègre. Ils visent Doyle Lonergan (Robert Shaw), un criminel millionnaire et joueur professionnel de casino. Le film The Sting est excellent pour les adeptes de jeux de cartes, puisque ces derniers vont être mis en avant. Les scénarios sont complexes et la musique de fond entraînante.👉 Un must pour les fans de combines raffinées et de cinéma vintage.21 est un film sur les jeux de casino basé sur une histoire vraie et réalisé par Robert Luketic. Un groupe d’étudiants joués par Jim Sturgess, Kevin Spacey et Kate Bosworth tentent de battre des établissements à Las Vegas au blackjack. Ils vont y parvenir, grâce au soutien d’un professeur de mathématiques. Le plan est confronté à des obstacles, notamment le système de sécurité et les tensions internes. 21 intéresse pour ses scénarios à la fois divertissants et intrigants.👉 Idéal pour ceux qui aiment les thrillers intellectuels à la The Social Network.Le film américain The Cooler est basé sur une histoire qui s’est déroulée dans un casino de Las Vegas. Il est centré sur Bernie Lootz, un malchanceux chronique, employé comme refroidisseur dans l’établissement. Son souhait est de contourner sa destinée et de quitter son emploi. Il n’y ose pas en raison de sa loyauté envers son patron, Shelly Kaplow. La rencontre entre Bernie et Natalie, une serveuse chanceuse va changer le cours des choses.👉 À recommander aux amateurs de récits atypiques et de romances improbables.Le film intitulé Croupier se concentre sur des thèmes portant sur l’addiction au jeu, la manipulation, et l’ambition. Jack Manfred, un écrivain, accepte un emploi en tant que courtier, en raison de ses problèmes financiers. Ce poste va lui plonger dans un monde sombre et mystérieux, où règne la tromperie. Il va s’en inspirer pour travailler sur son roman.👉 À voir par ceux qui aiment les films noirs à l’ambiance feutrée et aux personnages désabusés mais attachants.Sydney est un joueur professionnel de jeu de casino solitaire. Sa rencontre avec John va changer le cours de sa vie. Les deux se lient d’amitié, suite à la perte d’argent de John dans un casino de Reno, au Nevada. Sydney va lui apprendre à jouer à Las Vegas. Les personnages vont être mêlés à une histoire de mensonge et de tromperie, une fois le secret de Sydney découvert.👉 À conseiller aux amateurs de récits humains et de tensions silencieuses.L’histoire est celle de Gerry, un joueur aguerri en poker. Il est baigné dans des problèmes d’argent le jour où il rencontre Curtis, un passionné de voyage. Les deux personnages décident de participer à un tournoi de poker visant à remporter une somme alléchante. Ils font la connaissance de personnes amicales, dangereuses et mystérieuses, sur leur chemin. Les jeux de poker ne se déroulent pas comme ils avaient espéré.👉 À découvrir notamment si vous avez aimé Leaving Las Vegas ou The Wrestler.Axel Freed, un professeur de littérature, est victime de son addiction aux jeux d’argent. Il continue de s’adonner à sa passion, malgré de lourdes dettes. Sa situation en devient désespérée, au point de s’isoler de ses proches. Il décide de mettre au point un acte de cambriolage, pour sortir du problème. Il va se faire aider de ses amis, pour y parvenir.👉 À voir pour ceux qui s’intéressent aux mécanismes de l’addiction et aux aventures humaines.Pourquoi ces films méritent leur statut de références absoluesCe top 10 des films sur les casinos offrent différentes visions de l’univers des jeux d’argent. Ils donnent une idée sur les conséquences d’une addiction et de l’audace des passionnés à obtenir ce qu’ils veulent. Ils sont divertissants et ils nous plongent dans de fortes émotions.