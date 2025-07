Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

La pouvoir de l'amitié

Une bande-annonce pour la nouvelle série animée Winx Club: La Magie est de Retour a été dévoilé par Rainbow. Maintenant en CGI (ou animation 3D), la série se veut comme un recommencement de l'univers, avec Bloom qui n'a pas encore conscience de ses pouvoirs ni de la magie, etc.La série, cependant, ne trahira pas ses thèmes qui ont façonné toute une génération, amitié, aventures, romance et bonne humeur sont au rendez-vous pour cette nouvelle itération d'une des plus grandes marques d'animation du monde.Les fans espéreront juste que le scénario soit serve le propos et ne soit pas trop simple ou niais ce qui desservirait le dessin animé.Winx Club: La Magie est de Retour sera disponible le 2 octobre 2025 sur Netflix dans le monde entier ainsi que TFOU sur TF1, TFX et TF1+ en France dès l’automne 2025.