Crypt Keeper : DÃ©sormais sur PC

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Lutter pour le droit des nécromenciens

Banni de ton village natal à cause de tes pouvoirs nécromantiques, tu éveilles en toi une puissance oubliée. Sur une clairière isolée au cœur de la forêt, tu construis ton sanctuaire et repousses vague après vague d’assaillants héroïques.est un jeu de startégie tower defense stratégique de type roguelite. Invoque ton armée de squelettes, construis ta base et défends-la contre des vagues sans fin de héros déterminés à t’anéantir. Erige des tours, des clôtures, des casernes et bien d'autres bâtiments. Chaque placement dépend de toi mais sois judicieux dans tes choix d'emplacement. Rassemble des ressources vitales et agrandis ta base. Chaque extension renforce ta position face aux ennemis. Gagne de l’expérience après chaque nuit survécue, débloque des bénédictions et des malédictions puissantes, et affine ta stratégie pour rendre chaque partie meilleure que la précédente. Montre au monde que tu es suffisament puissant pour survivre.est un jeu développé et édité par Viron Games. Le jeu est disponible depuis le 15 Juillet 2025 sur PC via Steam au prix de 9,75€.