- Teyvat Expo, exposition Genshin Impact arrive en septembre

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Une exposition pour le voyageur et son casse-croûte.

Hoyoverse, studio derrière le jeu mondialement connu Genshin Impact, a annoncé une exposition à Paris sur le dit jeu : Teyvat Expo. Cette exposition contiendra des illustrations conceptuelles originales, des aménagements immersifs et des produits dérivé disponible.Cette exposition sera disponible du 13 au 21 septembre 2025 au Halles à Paris.1 000 m² dédiées aux ébauches des 6 nations et des 6 Archons, ainsi qu'un aperçu de la prochaine nation Nod-Krai et des nouveaux personnages de l'histoire. Des cabines photos, des mini-jeux à thèmes, et le gameplay jouable de la 6.0 seront disponible.Les billets sont déjà en vente au prix de 20 € pour les standards. Pour chaque billet des goodies seront offerts.