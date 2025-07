PokÃ©mon GO City Safari : revient en septembre

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Une chance accrue de rencontrer des Pokémon chromatiques.

Les leurres (en dehors des leurres dorés) activés durant, et dans les villes, de l’événement resteront actifs pendant 4 heures.

Jusqu’à 5 échanges spéciaux peuvent être réalisés durant la journée inscrite sur le ticket, à l’intérieur de la ville.

Les échanges demanderont 50 % moins de poussière d’étoiles.

Votre copain aura la possibilité de trouver le souvenir exclusif au City Safari : la petite boussole.

arrive dans cinq villes à travers le monde, créant le tout premier événement majeur Pokémon GO pour deux d’entre elles.Ces regroupements en personne permettent aux dresseurs d’explorer une ville en particulier et de faire la rencontre de Pokémon unique en lien avec leur localisation.offre également des tâches de Recherche Spéciale, mettant en avant la ville, que ce soit par son paysage ou son ambiance, encourageant les joueurs à interagir entre eux ainsi qu’avec l’environnement. Les dresseurs pourront embarquer dans une aventure à grande échelle à Bangkok (Thaïlande), Amsterdam (Pays-Bas), Valence (Espagne), Vancouver (Canada), Cancún (Mexique), découvrir des histoires palpitantes, de nouveaux amis et des Pokémon hauts en couleur durant leur parcours.Les dresseurs détenteurs d’un billet rencontreront un Évoli avec un chapeau d’explorateur au début de la tâche de Recherche Spéciale ainsi que pendant la tâche de Recherche Limitée dédiée à Évoli. Des Pokémon spéciaux feront aussi leur apparition au sein de chacune des destinations du City Safari pendant l’événement. Les dresseurs en possession d’un billet auront l’occasion de trouver Tiboudet, le Pokémon âne. Tiboudet ne pourra apparaître que pendant le2025, mais il pourrait réapparaître de façon sauvage dans le monde à une date ultérieure.En plus de ça, les dresseurs munis d’un billet recevront les bonus et récompenses suivantes entre 10 h et 18 h sur le jour inscrit sur leur billet, n’importe où dans les villes du City Safari qu’ils auraient choisi :Les billets journaliers sont au tarif de 10 € (ou équivalent dans la monnaie locale, incluant toutes taxes et frais supplémentaires potentiels) et sont disponibles à l’achat sur le site du Pokémon GO City Safari , aux côtés d’une extension de deuxième jour (8 € ou équivalent local) pour les dresseurs qui souhaitent tirer complètement avantage de l’événement sur ses deux jours. D’autres expansions de billets sont disponibles pour améliorer l’expérience de jeu des dresseurs durant l’événement.