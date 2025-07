- Secret Paws - Cozy Office sort le 23 juillet

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Miaou

Secret Paws - Cozy Office, développé par Sagitta Studios, est un jeu de chercher et trouve isométrique dans lequel il faut chercher des chats dans divers décors.Les joueurs exploreront plein de petit décor différent, des salles de bains, des bureaux, des salles d'attente, dans lesquelles il va falloir trouver des petits chats tout mignons. Il sera possible de tourner la salle pour avoir une meilleure vue, et trouver les chats ce qui fera descendre le compteur en haut à gauche de l'écran. Ce petit jeu est paisible et est parfait pour les jeux auxquels on joue 10 minutes entre deux tâches importantes.Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series, le 23 juillet 2025 au prix de 4,99 €.