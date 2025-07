Wild West Supermarket Simulator : Arrive le 7 Aout 2025

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Une dernière volontée ?

Découvrez le Far West à l'époque de la ruée vers l'or. Nous sommes en 1850. Cette offre, vous n'avez pas pu la refuser : reprendre la direction d'un magasin général prospère dans la rue principale d'une ville en pleine croissance. Cependant, personne ne vous avait dit que le magasin était désormais l'ombre de lui-même au milieu d'une ville fantôme. Car une fois l'or disparu, la plupart des gens ont fait de même. Mais vous voulez vivre le rêve américain. Et personne ne pourra vous arrêter.est un jeu solo de gestion et de simulation. Commencez par remplir les étagères, fixez les prix dans un environnement commercial en constante évolution et occupez-vous de l'approvisionnement en marchandises.Veillez à satisfaire les besoins changeants de vos clients et embauchez des employés pour vous concentrer sur l'optimisation de vos profits. Vous contrôlez tous les éléments du magasin, des étagères jusqu'à la décoration intérieure. Optimisez vos rayonnages afin que vos clients bénéficient d'une expérience d'achat agréable et trouvent ce qu'ils cherchent. Commandez votre stock parmi plus de 70 produits, que ce soient des aliments, des armes, des outils ou du mobilier. Des clients satisfaits apportent davantage d'activités et de demandes pour des articles plus variés. Par conséquent, agrandissez votre propriété ou construisez un autre étage pour présenter tout ce que vous avez à offrir. Regardez la ville s'agrandir au fur et à mesure que vos offres de produits augmentent et attirent plus de clients. Réagissez à de nombreux événements qui influencent les besoins et le comportement d'achat de vos clients. Vous pouvez par exemple participer au concours de lancer de tomahawks qui vous débloquera peut être de nouvelles licences à vendre.est un jeu développé et édité par SunDust. Il sera disponible sur PC via Steam à partir du 7 Août 2025.