Operation Night Strikers : Arrive sur PC et Nintendo Switch

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

Quatre jalons du mouvement arcade des années 80 réunis dans une compilation pleine d'action. Retrouvez toutes les sensations fortes et explosives de l'arcade de vos jeunes années.est une compilation de 4 jeux solo FPS rétro d'action. Dans Operation Wolf, muni uniquement d'une mitrailleuse et de lance-roquettes, vous devez infiltrer seul le territoire ennemi, capturer les otages, puis les conduire sains et saufs au point d'extraction. Pour Operation Thunderbolt, il s'agit d'une mission de sauvetage d'otages en Afrique. Roy Adams, héros de l'Opération Loup, est de retour, et cette fois, son ancien coéquipier béret vert, Hardy Jones, rejoint le combat. Le jeu Night Striker lui vous propose de devenir membre de la Force d'action spéciale des Nations Unies, alias Night Striker. Vous devrez détruire l'organisation terroriste ennemie à bord de votre aéroglisseur de combat à grande vitesse. Mais ce n'est pas tout, car après toutes ces aventures on vous emmène dans l'espace avec Space Gun. 2039 après J.-C. : l'ère de l'exploration spatiale. En route pour enquêter sur un incident inexpliqué survenu sur une station spatiale, une équipe de Space Marines reçoit un appel de détresse d'un vaisseau cargo. Utilisez votre fusil multi-usages pour éliminer les monstres et sauver les otages.est développé par M2 Co. et Ltd. et édité par TAITO CORP. Le jeu sortira sur Nintendo Switch et PC via Steam le 7 Août 2025.