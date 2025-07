ENDLESS Legend 2 : Une démo mise en ligne en amont de la nouvelle date de sortie

Publié le Lundi 21 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est ma faction la plus mieux d'abord

Un profond mystère gît au tréfonds de ce monde océanique jadis tranquille, un pouvoir antédiluvien qui frémit dans les ténèbres. Gagnez le contrôle de la planète par la conquête violente, cherchez à remporter la victoire par la diplomatie et le progrès technologique, accomplissez des quêtes et découvrez des événements qui peuvent modifier le cours d'une campagne, ou misez sur vos fidèles héros pour graver l'histoire de votre peuple.est un jeu de stratégie fantastique dans lequel vous dirigez des factions d'origines diverses pour bâtir de vastes empires. Vous menez des guerres planétaires sur un monde océanique en perpétuelle évolution, mais menacé d'extinction : des événements cataclysmiques ont dévasté l'ordre naturel et le monde lui-même change au fil du temps, pour révéler de nouvelles perspectives d'exploration et de conquête à ceux qui oseront les saisir. Que vous soyez à la tête de vaillants guerriers descendus des étoiles ou d'une ruche extraterrestre cherchant seulement à combattre, se nourrir et se reproduire,rassemble des factions très différentes motivées chacune par sa propre philosophie, son histoire, ses capacités et son scénario. À vous de prendre en compte leurs forces et faiblesses pour développer une stratégie et un style de jeu adaptés. Lors des Marées cataclysmiques, l'océan se retire pour révéler de nouvelles perspectives de conquête pour vos adversaires et vous, de nouvelles ressources à exploiter, mais aussi de nouvelles menaces et autres anomalies à explorer. Ce phénomène, sans effet sur votre territoire, peut néanmoins changer la valeur stratégique à long terme de divers lieux.est un jeu développé par AMPLITUDE Studios et édité par Hooded Horse. Il sera disponible sur PC via Steam le 22 Septembre 2025 mais une démo jouable sortira en début Août pour les plus impatients.