(TEST) PDP Riffmaster, une nouvelle guitare pour jouer sur PC et consoles

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Branchez la guitare, entonnez le tambour

Vincent et moi avons passé des heures à jouer les rock stars devant notre écran, à saigner les Guitar Hero et Rock Band, grâce à un doigté que de nombreuses personnes nous enviaient.Et ce n'est pas du flan : je me souviens même de cette présentation du dernier Rock Band durant lequel Vincent a mis minable l'un des développeurs du jeu, présenté comme imbattable...Enfin bref, cette période est révolue mais on a toujours le secret espoir de voir ressortir ce type de jeu...En attendant, pour les fans de Fortnite Festival et du mourant Rock Band 4, PDP sort une nouvelle guitare...