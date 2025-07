- L'Atari 2600+ débarque en version Pac-man

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Simple objet de collection

Sortie il y a quasiment deux ans, vendue 120 €, avec une seule manette (comptez 25 € de plus pour une seconde), fournie avec 10 jeux seulement, mais compatible avec les anciennes cartouches, l'Atari 2600+ n'a pas remporté tous les suffrages, il faut bien le dire...Pourtant, Plain Replai et Atari remettent le couvert, en partenariat avec Namco Bandai cette fois-ci, pour sortir l'Atari 2600+ Pac-Man Edition.Elle sera jaune, aux couleurs de Pac-Man, sera vendue avec un seul Joystick aussi, jaune, et avec la cartouche Pac-Man Double Feature, comprenant Pac-Man Atari 2600 et Pac-Man Atari 7800.D'autres Joysticks aux couleurs des fantômes seront ajoutés à la collection. Rose, bleu ciel, rouge et orange.Date de sortie prévue pour le 31 octobre.On vous rappelle au passage que Pac-Man, sur Atari 2600, est l'une des plus mauvaises versions du jeu jamais créée.