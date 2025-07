- Whimside : un pokémon-like sur PC

Publié le Mardi 22 juillet 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mimi tout plein

Dans la même veine que Pokémon, Whimside est un petit jeu dans lequel vous allez devoir collectionner les créatures que vous allez croiser sur votre chemin.Le jeu n'est pas forcément un jeu à jouer en longues parties. Il peut même continuer à tourner, en bas de votre écran, en mode fenêtré, tout au long de la journée.L'aventure se veut relaxante : en plus de capturer de nouvelles espèces de créatures, vous pourrez vous occuper de votre jardin, l'aménager à votre guise, le décorer...Vous pourrez aussi mélanger les créatures pour créer des hybrides. Ces créatures pourront, alors, vivre en harmonie dans votre jardin.Le jeu est développé par Toadzillart, édité par Future Friends Games et sortira le 7 août prochain sur PC, sur Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement.