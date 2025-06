PlayStation State of Play : découvrez les nouveautés PS5

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Jeux et matos

Hier soir, à l'heure où les gens de bonne famille dorment, Sony a dévoilé de nombreux jeux dans son State of Play. L'occasion de présenter sa feuille de route pour les mois à venir et mettre en avant quelques titres.On a ainsi pu voir des jeux tels que MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Il sera disponible en 2026 sur PS5 et PC.Mais aussi Project Defiant, le le tout premier fight stick sans fil conçu par Sony Interactive Entertainment qui sera disponible en 2026 pour PS5 et PC5 nouveaux niveaux annoncés, disponibles gratuitement le 10 juillet 2025, pour Astro Bot.Ou encore de nouvelles vidéos pour :