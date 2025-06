Nioh 3, le nouveau jeu signé de la Team Ninja

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Nioh, ni alcool

Koei Tecmo a dévoilé le nouveau jeu développé par le célèbre studio de la Team Ninja. Ce sera Nioh 3, prévu sur PC et PS5 pour début 2026.D'ailleurs, une démo gratuite du jeu est disponible dès à présent en exclusivité sur PS5. Elle sera accessible jusqu'au 18 juin, alors dépêchez-vous pour en profiter.Le jeu racontera l'histoire d'un jeu guerrier destiné à devenir le prochain Shogun, dans le Japond de l'époque Sengoku.On y retrouvera des combats contre les mystérieuses créatures, les Yokaï, des défis du Purgatoire, mais aussi l'exploration de nouvelles régions, dans ce jeu en monde ouvert.Le jeu proposera deux styles de combat, ninja et samouraï. Le premier sera inédit, en mettant l'accent sur la furtivité, et le second se rapprochera du style de gameplay des deux précédents opus.Une bande-annonce a été dévoilée.