Blood of Mehran, un jeu d'action-aventure au Moyen-Orient

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

L'Assassin's Creed Mirage qu'on aurait dû avoir ?

Blood of Mehran est un jeu d'action-aventure développé par Permanent Way Game et édité par Blowfish Studios, à sortir cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Inspiré des Contes des Mille et une nuits, le jeu raconte l'histoire de Mehran, un guerrier légendaire aujourd'hui éloigné des combats. Il va toutefois devoir reprendre les armes et traverser la Mésopotamie antique pour affronter de nombreux ennemis dans des combats sanglants.Une histoire d'amour, de loyauté et de peine... Au fil de votre progression dans le jeu, vous pourrez améliorer vos compétences grâce à un arbre et développer de nouvelles capacités.Vous pourrez combattre à l'épée et au bouclier, avec deux épées ou avec un arc et des flèches. Confrontations directes et furtitvité seront aussi de la partie.Vous traversere des déserts, des oasis, mais aussi des palais et des cités du Moyen-Orient...A découvrir en vidéo.