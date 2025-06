007: First Light, le nouveau jeu estampillé James Bond se dévoile

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça manque de musique culte

Un James Bond rajeuni, qui lorgne plus du côté aventurier qu'agent secret classe en costume, se met à l'honneur dans cette nouvelle aventure inédite.007 First Light, c'est le titre du nouveau jeu vidéo qui sortira l'année prochaine, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.On y découvre un tout jeune Bond de 26 ans, fraîchement sorti de la Navy, recruté par le MI6. Une réécriture de l'histoire de James Bond, ou du moins de ses origines, dans une nouvelle aventure.On retrouvera les gadgets de Q, Moneypenny et de nouveaux personnages. Le jeu est signé IO Interactive, les développeurs de la saga Hitman, et sera donc un jeu d'action-aventure en vue extérieure. On n'aura donc pas le plaisir de découvrir un successeur au mythique Goldeneye (1997) mais peut-être une bonne surprise dans la veine d'un Uncharted ?En attendant, une première bande-annonce a été dévoilée.