Becrowned, un nouveau survival horror

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 09:50:00 par Cedric Gasperini

Le dormeur doit se réveiller

Se déroulant dans un monde surréaliste, Becrowned est un nouveau jeu de type survival horror développé par 13th Street Studio et édité par Top Hat Studios, qui sortira sur PC, sur Steam , dans le courant de l'année.Le jeu s'inspire des classiques du genre, comme Silent Hill mais aussi des films d'horreur.Dans ce monde, vous êtes coincé entre la réalité et le rêve, ou plutôt les cauchemars. Un monde bizarre qu'il va autant falloir fuir qu'aider. Explorant les lieux, vous allez tenter d'en découvrir les secrets, d'en résoudre les énigmes et d'échapper aux créatures maléfiques qui les hantent.On vous laisse découvrir ça en vidéo.