- JETRUNNER : nouveau trailer d'annonce

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Courir et tirer, simplement

JETRUNNER est un FPS Platformer, où le joueur doit courir, sur le sol est le mur, dasher et utiliser des capacités pour tirer sur des cibles et atteindre l'arrivée pour devenir le Jetrunner numéro un !Un mélange de shoot et de parkour, développé par Riddlebit Software et édité par Curveball Games.Le jeu prendra part au Steam Next Fest, les joueurs pourront jouer à une nouvelle démo sur Steam qui contiendra 5 courses ou ils pourront exécuter leur meilleur temps.Le jeu complet comprendra plus de 60 arènes, inspirés de villes telles que New-York ou Séoul. 6 gadgets futuristes seront à disposition et plusieurs modes de jeux sont prévus, dont une campagne portée sur la narration.On vous laisse découvrir ça en vidéo: