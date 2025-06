- Découvrez Sid Meier’s Civilization VII sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le même, en portable

Sid Meier’s Civilization VII sera disponible sur Nintendo Switch 2 à la sortie de la console, c'est-à-dire demain. Au menu, la prise en charge du mode souris de la manette Joy-Con 2, une qualité graphique accrue, des cartes plus grandes, plus de joueurs en multijoueur et la prise en charge du GameChat.Très bon jeu, malgré une pointe de déception par rapport au sixième opus, ce Civilization VII est présenté dans notre test, que vous pouvez retrouver ici On vous rappelle brièvement le jeu : vous incarnez une figure Historique majeure et devez coller la branlée à tout le monde, que ce soit militairement, scientifiquement ou idéologiquement, pour régner en despote sur la planète toute entière.Si, si, en gros, c'est ça.