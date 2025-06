- Anima: Gate of Memories I & II Remaster annoncé

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Et viva España

Sorti en 2014 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, Anima: Gate of Memories est un action-rpg basé sur le jeu de rôle sur table espagnol Anima : Beyond Fantasy. Sa suite, Anima: Gate of Memories - The Nameless Chronicles, est sortie en 2018.Le studio espagnol Anima Project, développeur des deux jeux, vient d'annoncer la sortie en 2026 d'un pack comprenant les deux jeux en version remasterisées.Anima: Gate of Memories I & II Remaster sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Vous allez découvrir l'histoire d'un monstre légendaire et d'une jeune fille amnésique. Ils vont rapidement comprendre qu'ils ont eu un rôle essentiel dans une sombre guerre... mais chacun dans un camp opposé.