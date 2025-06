The HELL : City Builder of the Dead sera disponible en Early access

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Laissez Lucie faire…

The HELL : City Builder of the Dead est un city builder où le joueur prend la tête des enfers, afin d’employer les âmes errantes pour éliminer les puissants titans gardant la porte d’autres royaumes. Récupérez les ressources telles que le sang, les cris et les pleurs pour les raffiner en des matériaux précieux. Et si vous n'en avez pas assez vous pouvez sacrifier des soldats ou des âmes pour en obtenir des aléatoires.Il y aura plusieurs scénarios disponibles, où il sera nécessaire de faire prospérer ses enfers tout en maintenant une balance. Il serait dommage de transformer vos pêcheurs en sadiques qui voudront tout faire pour faire retomber les enfers dans le chaos.Chaque Titan vient de mythologie différente et imaginée sur les 7 pêchers capitaux, apportant avec eux des règles et mécaniques différentes selon les royaumes.Vos âmes venant des moments les plus catastrophiques de l’humanité comme les ravages du Grand Séisme de Kantō au Japon ou le glacial Fimbulwinter des légendes nordiques...Le jeu sera un Early Access le 24 octobre 2025 sur Steam