Pragmata, le nouveau jeu d'action-aventure futuriste signé Capcom

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Il faut toujours avoir une petite fille avec soi

Annoncé pour 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, Pragmata est un nouveau jeu d'action-aventure futuriste, signé Capcom. Une bande-annonce a été dévoilée lors du State of Play de Sony, tenu cette nuit.Le jeu emmène les joueurs sur la lune. Littéralement. Vous allez découvrir l'histoire de Hugh, un spationaute, et Diana, une androïde, pris au piège dans une station spatiale et qui se retrouvent la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, nos deux personnages vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreuses énigmes.Il s'agit d'une aventure solo dans laquelle les joueurs pourront contrôler les deux personnages et devront se servir de leur complémentarité pour espérer réussir.