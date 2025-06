Mirage 7, un nouveau jeu d'action-aventure inspiré des contes de fées

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Action et poésie

Développé par Drakkar Dev et édité par Blowfish Studios, Mirage 7 est un jeu d'action-aventure en vue extérieure inspiré des contes de fées, mêlant Science-Fiction et Fantasy. Il est prévu sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Le jeu débute avec un accident : un drone s'écrase dans un désert, l'explosion révélant une base militaire souterraine secrète... et cette explosion réveille la créature mystérieuse, l'hybride, qui y dormait...A une autre époque, dans un autre monde, Nadira et son lézard Jiji traversent le désert. La jeune femme recherche l'oasis mythique de Jala. Selon la légende, on y trouve la princesse Taishma, dans son palais de la lune, seule capable d'exaucer le vœu de Nadira : ramener sa petite soeur à la vie.Puzzles, énigmes, combat, fabrication d'objets vous attendent dans ce jeu poétique.