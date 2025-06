- FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles revient

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 11:50:00 par Timothée Chagot

La tacatacatique des gens d'arme





Pour chaque précommande vous aurez :

Tenue de Ramza blanche

Arme : Poignard de mithril

Accessoire : Souliers cloutés (Améliore "Saut")



Objets consommables : Super-potion x10



Objets consommables : Éther x10

Pour chaque précommande de l'édition Deluxe vous aurez :

Arme : Lame de l’académie (Augmente la vitesse)

Couvre-chef : Béret de l'académie (protège contre l'altération Charme)

Protection de corps : Manteau de l'académie (confère l'état Barrière)

Accessoire : Anneau des vocations (augmente les points de classe obtenus)

Objets consommables : 10 queues de phénix

Tenue de Ramza noire

Tenue de Ramza rouge

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

sortira sur Switch 2, Switch, PS5, PS4, Xbox Series , PC via Steam et Steam Deck le 30 septembre 2025.





Un an après la défaite de la guerre de Cinquantes Ans par Oldaria, le roi meurt de maladie. Le jeune prince de 2 ans doit monter sur le trône. Le pouvoir reviendra alors à son tuteur. une guerre commence alors entre le Duc Larg et le duc Goltanna, deux anciens généraux à grand fait d'armes. En parallèle, 2 jeunes hommes vont voir leur vie basculer. Ramza héritier de la famille de chevaliers Béoulve et Délita, issu du peuple.Les développeurs du jeu original sont de retour, Kazutoyo Maehiro (Directeur), Hiroshi Minagawa (Directeur artistique), et Yasumi Matsuno (Script original, scénariste, éditeur).FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles inclura la version optimale et la version classique du jeu. La version optimale, remise au goût du jour, avec des graphismes améliorés ainsi qu'un doublage intégral (Japonnais/Anglais), plus les menus et l'interface des combats. La version classique quant à elle propose le jeu comme à sa sortie en 1997.Le jeu se joue au tour par tour, typique pour les T-RPG. Il faudra user de vos compétences stratégiques pour parvenir à défaire vos ennemis. Il faudra contrôler l'ordre de leur action, leurs positions sur le terrain et les options de personnalisation. Il y a plus de 20 classes disponibles, dont Mage noir, Chevalier dragon, Géomancien, Invocateur, le Chronomancien, le Voleur etc...