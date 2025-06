- Cyberpunk 2077 arrive sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 11:20:00 par Timothée Chagot

You’re breathtaking !

Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red est disponible en Ultimate Edition, qui contient le jeu de base et le DLC “Phantom Liberty”.Pour rappel, le jeu vous plonge dans la peau du mercenaire cyber-amélioré V et de prendre part à des opérations pour la gloire et la survie dans la ville dangereuse de Night City. Tout en cherchant un moyen de vous séparer d'une conscience numérique Johnny Silverhand, joué par Keenu Reeves.Une toute nouvelle façon de jouer au jeu est disponible, profitez du gyroscope, des commandes de la souris ainsi que le tactile pour parcourir les menus comme un vrai hacker !Cyberpunk 2077 est disponible dès aujourd’hui sur une carte de jeu physique de 64 Go ou en téléchargement sur le Nintendo eShop. Des packs de langues supplémentaires devront être téléchargés sur l’eShop pour accéder au Français ou autres.