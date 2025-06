- Digimon Story Time Stranger annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 10:40:00 par Timothée Chagot

Digimon, Di, Di, Di, Digimon.

Jeu de base

Jeu de base

Costumes de l’ensemble Cyber Sleuth

Season Pass

Contenu de l’édition Deluxe

Pack de costumes contenant 3 costumes par personnage et 3 missions secondaires supplémentaires

Déblocage anticipé d’Agumon et Gabumon avec leurs conditions de Digivolution vers Digimon spécifique déjà débloquées

Costumes Public Safety

Ensemble Special Supplies et Pack BGM Cyber Sleuth.

Contenu de l’édition Ultimate [Ultime]

Figurine de Jupitermon de 15 cm : Wrath Mode

Artbook

Coffret en métal et 3 cartes à collectionner premium

Bandai Namco Entertainment, l’éditeur du jeu, à annoncé que Digimon Story Time Stranger sortira le 3 octobre 2025 sur PS5, XBOX Series et PC. Le jeu, développé par Media.Vision Inc., fera incarner au joueur Dan Yuki et Kanan Yuki, des agents d’une organisation appelé l’ADAMAS, qui seront envoyé dans le passé pour sauver le monde numérique de la menace des Titans et éviter les terribles répercussions sur le monde humain.Lors de l’aventure, le joueur rencontrera de nombreux personnages tels qu'Aegiomon et Inori Misono, et des Olympos XII, des divinités Digimon qui seront importantes pour l’histoire.Le gameplay sera principalement des combats au tour par tour, en passant par l'entraînement et tisser des liens avec les Digimon pour les améliorer ou profiter de la DigiFarm. Pendant les combats, il sera possible de combiner des attributs, des traits et des compétences afin de vaincre vos adversaires.Les précommande sont déjà disponible :Le Season Pass inclut des objets pour la ferme Golden Moai avec 3 packs DLC contenant chacun 1 épisode et 5 Digimon supplémentaires.Toute les précommandes incluent les costumes Uniform of Certain School et l’ensemble Adventure Item, ainsi que 2 Digimons (noir), avec des chemins d’évolution vers des Digimon spécifique.