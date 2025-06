KIYO - Bunny Tyranny, un jeu d'infiltration et de plateformes avec des chats

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Et des lapins méchants

Les lapins sont devenus tyranniques et ont conquis la planète. Ils ont fondé la LapinCorp et ont réduit tous les autres animaux en esclavage. Tous les animaux ont été envoyé dans des villes pour travailler et produire de quoi permettre aux lapins de vivre heureux et tranquilles.Aidé de la chouette, vous allez prendre le contrôle de Kiyo, un chat, et libérer au fil de votre aventure de nouveaux partenaires que vous pourrez à leur tour incarner. Le but ? Défaire les lapins et restaurer l'ordre mondial.KIYO - Bunny Tyranny est un jeu d'infiltration et de plateformes, qui devrait sortir cette année sur PC, via Steam . Une démo est désormais disponible, de quoi tester le jeu avant de l'acheter, ou non.Il est développé par Pixel Rats et édité par CobraTekku Games.