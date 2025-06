Block Factory a une date de sortie

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:50:00 par Timothée Chagot

Brickez !

Block Factory, développé par OverPowered Team et édité par Shiro Unlimited, est un jeu de simulation et de gestion dont le but est de construire une usine automatique de création de blocs de construction qui seront eux-mêmes utilisés pour faire des constructions.Utilisez une multitude de machines différentes pour couper, coller, colorer les briques pour ensuite construire des dioramas ou des statues. Il y aura 24 niveaux et un mode créatif ou seul l’imagination et la créativité seront les maîtres-mots.Il sera aussi possible d’utiliser le workshop de Steam pour télécharger les créations des autres joueurs. Il sortira le 11 juillet 2025 sur Steam, mais une démo est déjà disponible.