Silent Hill f s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On est dans le brouillard

Le nouvel opus de la saga mythique, baptisé Silent Hill f, sortira le 25 septembre prochain sur PS5, PC et Xbox Series. Le jeu est signé Ryukishi07, à qui l'on doit déjà Higurashi When They Cry et Umineko When They Cry. C'est l'illustratrice Kera qui est en charge du design des nouveaux monstres.Le jeu se déroule dans le Japon des années 1960. On y suivra Shimizu Hinako, une adolescente qui vit dans la petite bourgade isolée d'Ebisugaoka .Lorsqu'un épais brouillard s'abat sur la ville, il transforme les lieux en désolation. Les bâtiments semblent abandonnés. Hinako se retrouve seule, alors qu'une mance rôde dans le brouillard...Un renouveau, donc, pour cette célèbre saga, qui s'offre une toute nouvelle bande-annonce, dévoilée lors du State of Play tenu par Sony la nuit dernière.