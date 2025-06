Mio : Memories In Orbit se dévoile son gameplay dans une démo et un trailer

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:40:00 par Timothée Chagot

Pas mal non ? C’est français.

Vous vous réveillez au milieu d’un géant vaisseau spatial labyrinthique. Vous vous appelez Mio, vous êtes un robot et c’est tout ce que vous savez. Ce vaisseau, rempli de végétation luxuriante, était autrefois contrôlé par des IA qu’on appelait Perle, ces machine sont devenues maintenant incontrôlables. Alors le joueur devra explorer pour se souvenir de son passé et pourquoi le vaisseau est dans cet état.Mêlant plusieurs styles comme la science-fiction, la bande dessinée, l’animation japonaise ou encore de la peinture avec de la musique lo-fi et lyrique. Mio : Memories In Orbit aura un gameplay axé sur la plateforme et le combat dans un flow continu.Une démo est disponible sur Steam et le Microsoft Store . D’une durée de 2 à 3 h, il sera disponible de découvrir plusieurs zones, dont une secrète, et de tester les capacités, comme le grappin, le vol plané, grimper, ou la génération de clones.Mio : Memories In Orbit, dévellopé par le studio français Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment, sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.Vous pouvez aussi découvrir le trailer ici :