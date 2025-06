Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Difficile de passer à côté tant les pubs ont envahi notre espace télévisuel, nos magazines et Internet. La Nintendo Switch 2 est sortie aujourd'hui.On vous rappelle qu'elle est proposée à deux tarifs différents : 469,99 € en version sèche (sans jeu) et 509,99 € avec Mario Kart World qui, lui, sera vendu 90 € seul.Pas de pénurie toutefois pour ce lancement : les boutiques en ont en stock et on devrait pouvoir la trouver aisément dans les étals.Officiellement parce que Nintendo a fait ce qu'il faut pour que tout le monde en ait.Officieusement, selon nos contacts dans l'industrie, parce que les précommandes ont été... décevantes.Au fil des sorties et de nos tests, vous pourrez retrouver nos avis sur la console et ses jeux.En attendant, ben... elle fonctionne encore très bien votre Nintendo Switch, non ?