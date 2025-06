Star Trucker sort sur PS5 le 10 juin

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

A éviter ?

Sorti en fin d'année dernière sur PC et Xbox Series, Star Trucker débarque enfin sur PS5 le 10 juin prochain. Un jeu développé par Monster and Monster, un studio indépendant, et édité par Raw Fury.Il vous met dans la peau d'un conducteur de camion spatial, qui doit transporter des marchandises à travers l'espace. Outre assurer les livraisons, vous devrez vous occuper de la maintenance de votre camion, en sortant le réparer... mais aussi l'améliorer quand vous aurez gagné assez d'argent.Nous l'avions testé lors de sa sortie ... et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très loin de nous convaincre.Alors pas certain que vous souhaitiez vous taper la version PS5...