Motorslice : Action, aventure, parkour et boss à combattre

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Allez en P

Motorslice est un mélange de genres. Le jeu lorgne du côté du parkour, de la plateformes, de l'aventure, mais aussi de l'action et du combat de boss.Le jeu tire son inspiration de titres comme Prince of Persia et Mirror's Edge. En vue exérieure, vous allez incarner P, une jeune fille qui explore un monde abandonné, avec de gigantesques structures... Courir sur les murs, sauter, se baisser, glisser et même se servir de sa tronçonneuse pour se propulser... de nombreux mouvements s'offrent à vous pour progresser dans les niveaux.Et les combats, bien entendu, sont de la partie, face à des machines monstrueuses et infernales qu'il va falloir battre.Développé par Regular Studio et édité par Top Hat Studios, le jeu sortira cette année, sur PC, via Steam