Silly Polly Beast, un nouveau shoot narratif sur PC

Publié le Jeudi 5 juin 2025 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Cours, petite fille

Attendu pour la fin de l'année, Silly Polly Beast est un jeu développé par Anji et édité par Top Hat Studios. Il sortira sur PC, sur Steam . Il s'agit d'un jeu d'action-aventure narratif.Piégée dans le sous-monde, Polly, une jeune fille de 17 ans, réussi à s'échapper et tente de retrouver un monde meilleur. Elle va devoir traverser des régions peuplées de monstres pour s'en sortir.De nombreux combats contre des démons, en vue de dessus, où le sang gicle sur les murs et sur le sol à chaque impact.Une nouvelle vidéo a été publiée. On vous la dévoile.