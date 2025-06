- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster est disponible sur Switch 2

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

À l’assaut !

Le jeu se déroule à Luxendarc, un univers où 5 cristaux maintiennent la paix. Malheureusement, les ténèbres jaillissent d’un Gouffre mystérieux apparu dans le monde, les Guerriers de la lumières sont donc appelés pour protéger le monde. Le joueur rejoint l’équipe de Agnès Oblige, Tiz Arrior, Édéa Lee et Airy une fée cristalline. Ensemble, ils ont pour but de restaurer la lumière dans le monde.Bravely Default Flying Fairy HD Remaster se démarque par le système de combat “Brave et Default”. Avec Brave, vous pouvez utiliser des Points Brave pour augmenter le nombre d'actions que vous réalisez par tour, alors que Default vous permet de garder un tour en attente tout en mettant l'accent sur la défense. Avec 20 classes uniques, les joueurs pourront s’amuser à créer les équipes les plus optimisées pour conquérir le jeu.Cette version Switch 2 inclut deux nouveaux mini-jeux profitant du mode souris. Pour « Encouragements lumineux - Attrapage en rythme », un jeu de rythme, les joueurs utiliseront les souris comme des bâtons lumineux pour donner une représentation. Et pour « Ringabel et sa croisière déroutante », ils utiliseront la souris pour diriger un aéronef, tout en répondant aux demandes de leurs compagnons. De nouveaux objets sont donc à récupérer, telles que des notes, un accessoire permettant de désactiver la rencontre avec l’ennemi et plusieurs costumes.