Dustwind Resistance donne sa fenêtre de sortie

Publié le Vendredi 6 juin 2025 à 10:10:00 par Timothée Chagot

Je n'aime pas le sable, il est grossier, agressif, irritant et s'insinue partout…

Dustwind Resistance, développé par Dustwind Studios et édité par Z-Software GmbH, est un jeu solo de tactique en temps réel avec une option de pause, dans un univers post-apocalyptique. Le joueur suit le personnage de Jack, un fermier, qui s’est fait envahir par des pillards. Voulant la justice et avec un esprit de survie, lui, son équipe et leur chien Diesel vont se battre pour récupérer leur maison.Pour mener à bien leurs missions, les joueurs vont pouvoir utiliser des armes et capacités comme des pièges, armes lourdes, tourelles, l’infiltration ou une voiture blindée et armée. Les menus du jeu et gameplay ont été améliorés depuis les derniers opus, de nouvelles armes sont aussi disponible et les environnements sont maintenant plus immersif grâce à une variations des biomes et plus de vie animale.Grâce à l'éditeur de carte en jeu, il sera possible de partager celle-ci sur le Workshop de Steam et aussi de jouer sur les cartes de la communauté. Dustwind Resistance sera disponible sur Steam, PS5 et XBOX Series pour le second trimestre de 2025. Il y a une démo sur Steam déjà disponible.