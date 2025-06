Popucom est disponible

Publié le Mardi 3 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Beaucoup de couleur !

Popucom est enfin disponible !En effet, le jeu est sorti sur Steam et l’ Epic Games Store . La date de sortie sur PS5 sera communiquée prochainement. Popucom est un jeu coopératif multijoueur en 3D, développé par Hypergryph et édité par Gryphline, de plateforme et d’aventure tout en résolvant des puzzles. Le jeu vous envoie dans un monde dévasté par la pollution, représenté sous une forme de vie ravageuse, appelée Pomu. Des enfants sont envoyés pour résoudre le problème.Le jeu est donc disponible sur Steam et l’ Epic Games Store , au prix de 19,99 € pour l'édition standard et 24,99 € pour l'édition prémium qui contient le DLC “Too Many Clothes” qui contient une douzaine d'éléments cosmétiques. De plus, les joueurs qui achèteront le jeu entre le 1er et le 15 juin 2025 profiteront d’une réduction de 10 %, pour ceux qui se connecteront entre ce même laps de temps, auront 2 tenues gratuites.Un DLC contenant des cosmétique et armes sur le thème des Lapins Crétins sera disponible du 1er au 24 juin 2025 pour un prix de 4,99 €. Il contiendra des objets exclusifs sur le thème des Lapins Crétins, dont les coiffures “Fête Bwahtastic” et “Lapin Aventurier”, l'arme principale “Rainboh BWAAAAHster”, l'arme secondaire “Lapin Envahisseur” et l'effet d'entrée “Lapin-Wobble Pod”.Glyphline, pour la sortie, nous offre une nouvelle bande-annonce.