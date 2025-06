Crown Gambit : commentaires en vidéo de l’univers

Publié le Mardi 3 juin 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

C’est beau !







Crown Gambit est un jeu tactique narratif et de deck building. Le joueur joue trois paladins qui, en prêtant allégeance à un prétendant au trône, devront empêcher la chute du royaume de Moedred, en mêlant politique, magie, et enjeux. Toute l’histoire se fera en fonction de vos choix.Le directeur artistique du studio Wilds Wits, Goberts, nous commente un aperçu de la narration du jeu en vidéo.Crown Gambit sera disponible sur Steam le 18 juin 2025.Vous pouvez retrouver notre preview du jeu, ici et là