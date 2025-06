Quelle gamme de PC portable HP acheter ?

Publié le Mardi 3 juin 2025 à 09:29:59 par (Exterieur)



Parmi les différents constructeurs informatiques, HP s'impose comme une référence pour les particuliers comme pour les professionnels. En proposant de nombreuses gammes de PC portables, HP a pour ambition de répondre à tous les besoins.

Néanmoins, si cette largeur de gamme est un avantage de taille pour la marque, elle représente aussi un inconvénient pour certains novices en la matière. En effet, réussir à dénicher la gamme de PC portables HP est aujourd'hui beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine si l'on manque de connaissances techniques.

Pour vous aider à réaliser le choix le plus pertinent, nous avons étudié à la loupe les meilleures gammes d'ordinateurs portables HP pour vous proposer les meilleures d'entre elles dans notre article…

Notre conseil avant de choisir un PC portable HP

Aujourd'hui, HP est sans doute l'une des marques les plus connues dans l'univers informatique, si bien que vous ne devriez avoir aucun mal à la retrouver chez de nombreux distributeurs. Vous pouvez vous rendre sur ce site pour commander un PC portable HP et accéder aux meilleurs rapports qualité/prix sur la marque avec :

Des conseillers disponibles par téléphone pour vous orienter vers une gamme HP

par téléphone pour vous orienter vers une gamme HP Une centaine d'ordinateurs HP disponibles parmi les meilleures gammes de la marque

parmi les meilleures gammes de la marque Des produits complémentaires comme des souris, des claviers, ou des écrans pour vous équiper

Par ailleurs, si vous avez besoin d'autres produits informatiques à acheter pour vous ou pour vos proches, cette boutique propose également des smartphones, des tablettes, ou d'autres appareils selon vos besoins…

Quels critères analyser pour choisir la bonne gamme HP

En fonction de l'usage que vous en ferez, il est tout à fait possible qu'une gamme d'ordinateurs portables vous convienne ou, au contraire, ne soit pas du tout adaptée à votre besoin. C'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui indispensable de vous baser sur des critères précis dans votre recherche comme :

Les performances

Si HP est une marque très appréciée pour proposer des ordinateurs portables parmi les plus performants du marché, vous devez être sûr que l'ordinateur portable que vous choisissez est assez puissant pour vous, sans vous tourner vers une puissance totalement démesurée par rapport à votre besoin.

Pour avoir une idée plus claire de la performance d'une gamme HP, vous pouvez vous intéresser de plus près au processeur, à la RAM, ou encore à la capacité de stockage de celle-ci. Pour certains usages, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas utile de choisir le PC portable HP le plus performant, ce qui est d'autant plus intéressant si vous souhaitez réaliser des économies.

La portabilité

Par rapport à un ordinateur HP fixe, le choix d'un ordinateur portable HP est conditionné par sa capacité à être transporté facilement. Cela veut dire que si vous êtes régulièrement en situation de mobilité avec votre ordinateur portable, que ce soit pour votre travail ou dans la vie de tous les jours, vous devez évaluer :

La taille de l'écran , notamment si vous avez des contraintes avec un bagage ou un sac à dos

, notamment si vous avez des contraintes avec un bagage ou un sac à dos Le poids de l'ordinateur , surtout si vous ne voulez pas avoir mal au dos en transportant votre PC portable

, surtout si vous ne voulez pas avoir mal au dos en transportant votre PC portable L'autonomie de la batterie, pour tous les cas où vous pourriez être amené à transporter votre ordinateur portable sans avoir accès à une prise électrique

Le budget

Le prix d'un ordinateur portable HP est bien évidemment un critère que vous ne pouvez pas ignorer. Bien que cette marque ait l'avantage de proposer des ordres de prix très différents les uns des autres, cela ne doit pas vous empêcher de définir un budget minimum et maximum à y accorder.

Entre les ordinateurs portables HP autour de 300 € et des modèles qui peuvent grimper à plus de 3 500 €, les fonctionnalités de ces PC portables peuvent impacter sur le prix, au delà des composants techniques.

Notre top 3 des meilleures gammes HP

Parmi toutes les gammes HP actuellement disponibles, nous avons fait le choix de nous concentrer sur trois gammes en particulier. Toutefois, si vous estimez que ces gammes ne sont pas forcément adaptées à votre besoin, n'hésitez pas à réaliser d'autres recherches parmi les gammes disponibles chez les revendeurs de la marque :

HP ProBook

Les ordinateurs portables HP ProBook sont essentiellement destinés aux TPE et aux PME qui cherchent un PC portable fiable, performant, et surtout très abordable.

Ces modèles offrent généralement un bon équilibre entre le prix, la performance, et l'accessibilité, ce qui explique la popularité des HP ProBook chez les professionnels. Le design, quant à lui, reste assez sobre mais professionnel, avec des matériaux très solides pour mieux résister dans les déplacements.

Si certains reprochent parfois à la gamme HP ProBook d'être inférieure à la gamme HP EliteBook à cause de ses finitions, c'est un excellent compromis pour les professionnels qui sont à la recherche du meilleur rapport qualité/prix et sans aller vers un ordinateur haut de gamme.

HP EliteBook

La gamme HP EliteBook est sans doute la gamme la plus connue et la plus appréciée chez les professionnels. En effet, il s'agit des ordinateurs haut de gamme de la marque, grâce à des matériaux comme de l'aluminium renforcé encore plus solides que la gamme HP ProBook.

Sur ces modèles, les finitions sont particulièrement soignées, ce qui devrait convenir aux professionnels les plus exigeants en la matière. Mais si les HP EliteBook ont également gagné en popularité dans les entreprises et chez certains particuliers, c'est aussi pour toutes les fonctionnalités annexes que l'on retrouve, comme HP Sure View qui apporte un très haut niveau de confidentialité.

Avec de nombreuses connectiques disponibles, comme les ports USB-C, les utilisateurs peuvent brancher facilement des accessoires comme un clavier, une souris, ou d'autres équipements pour un meilleur confort d'utilisation.

HP ChromeBook

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable HP facile à utiliser, très réactif, et avec un budget très limité, la gamme HP ChromeBook est faite pour vous ! Contrairement aux autres PC portables de la marque, les ordinateurs HP Chromebook ne fonctionnent pas sous Microsoft Windows, mais avec ChromeOS, le système d'exploitation de Google.

Cela permet aux étudiants, aux familles avec des budgets très modestes, ou même à certains professionnels d'utiliser tous les outils Google très facilement, qu'il s'agisse du navigateur Google Chrome comme des outils de bureautique, en passant par les outils plus évolués comme Google Meet.