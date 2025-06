- EA Sports F1 25 est disponible

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Pied rupteur, faites chauffer la gomme !

Entre courses effrénées sur la piste, gestion d’Écuries, et mode histoire, EA Sports F1 25 veut faire passer la 5. Le mode point de rupture revient pour son troisième chapitre confrontant les personnages à un événement pouvant ruiner leur saison. En prenant les points de vue de différents pilotes, le jeu offre plusieurs perspectives et des fins alternatives. L’équipe Konnersport est maintenant disponible pour avec le mode Mon Écurie et peut devenir la 11ème écurie sur la piste en mode Carrière Pilote.Le mode Mon Écurie 2.0 propose de prendre la tête d’une écurie en gérant les opérations depuis le QG, les RH, le Business et désormais les carrières de deux pilotes, en pouvant les incarner en fonction des week-end.Un jeu plus fidèle que jamais. En effet 5 circuits ont été scannés lors des week-ends de course à l'image de Silverstone. Grâce à ça les circuits de Bahreïn, Miami, Melbourne, Suzuka et Imola sont plus fidèles avec une précision incluant les détails de l’asphalte et la hauteur des bordures. C’est circuits testés par les pilotes esports et la communauté F1, promets de ressentir les bosses et aspérités du circuit.EA Sports F1 25 offre aussi une personnalisation plus poussée. Nouvelle police pour les numéros des pilotes, les designs peuvent être redimensionnés, déplacer et pivoter avec des variantes pouvant être débloquées pendant l’aventure. Des sponsors peuvent aussi êtres appliqué en fonction des entreprises présentent dans le jeu.EA play permet de bénéficier d'un accès anticipé au jeu avec une période d'essai de 5 heures, un boost mensuel de 5000 XP et 10 % sur les achats numériques EA, PitCoin, le jeu complet et les DLC. Pour ceux ayant acheté l'Édition Emblématique de F1 25 auront des bonus liés au producteur de F1 THE MOVIE, Lewis Hamilton, comprenant un Pack d'icônes de pilotes F3, 18 000 Pitcoins et d’autres. Les scénarios de mode histoire reprenant F1 THE MOVIE seront accessibles aux joueurs de l’Édition Standard, qui achèteront le DLC, disponible dès maintenant à l'achat et jouable en jeu à partir du 30 juin.Et pour l’occasion, Lewis Hamilton a défié notre footballeur national Kylian Mbappé, trois fois star des jeux EA Sports, pour une course sur EA Sports F1 25 avant le Grand Prix d'Espagne.Bref, le jeu est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series. Le test, très rapidement dans nos colonnes.