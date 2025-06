- Dune : Awakening : 2h de showcase

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vous n'avez que ça à faire

Alors que le jeu sort en accès anticipé le 5 juin, puis en version complète le 10, Funcom a tenu un showcase, un livestream de 2 heures, pour son Dune Awakening.L'occasion de faire un dernier tour d'horizon du jeu, montrant notamment une plus grande partie du bassin de Hagga, une zone seulement accessible à 25 % durant le week-end de la bêta. D'autres lieux ont également été présentés comme : les jungles d’O’odham, les gouffres de la faille de Hagga, ou encore les pics rocheux de Jabal Eifrit.Notez que le préchargement du jeu sera disponible dès le 4 juin, sur Steam.Enfin, pour rappel, Dune Awakening est un MMORPG qui propose une version alternative des livres et des films de la licence Dune. Dans cet univers, les Fremens ont disparu et une guerre pour le contrôle de l'épice fait rage. Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.