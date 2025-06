- Roomballs : le Rocket League avec des aspirateurs s'offre une démo

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Nawak

Roomballs est un jeu de air-hockey en vue extérieure, mâtiné de jeu de foot, dans lequel les joueurs dirigent... un aspirateur. Un "Roomba"... d'où le nom du jeu...Les aspirateurs sont accessoirisables, avec tout un tas d'options. Le jeu proposera différents modes de jeux, différentes arènes, des compétitions en ligne... et surtout, il est jouable jusqu'à 8 en multijoueur.Roomballs est signé d'Ultraton Studios, un studio de développement uruguayen.Ça s'inspire aussi de Rocket League, dans un univers plus délirant, et c'est prévu sur Steam cette année. En attendant, une démo gratuite y est disponible, si vous voulez essayer le jeu.