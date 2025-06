- Hobby Horse se montre en démo

Publié le Lundi 2 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Cataclop avec les pieds

La démo de Hobby Horse est disponible sur Steam ! Ce jeu signé Games Incubator vous permet de faire des cousers hippiques... à pied. Sans cheval. Avec une tête de canasson en peluche monté sur un manche à balais. Et le pire, c'est que c'est un vrai sport. Ça existe vraiment.Au programme, un aperçu des courses avec leurs obstacles avec des décors plus farfelus les uns que les autres, allant d’une chambre à la forêt en passant par la salle de gymnastique.La démo permet aussi de customiser son cheval pour modifier ses statistiques et faire des stratégies en fonction des courses. La couleur, la forme et les accessoires sont modifiables.Des boosts pouvant renverser la course sont aussi utilisables, de quoi faire hennir de colère vos adversaires !