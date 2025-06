Fish Stick Protocol, un jeu coop de collection

Publié le Mardi 3 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est délirant

Prévu pour sortir cette année, Fish Stick Protocol est développé par le studio belge Maracas Studio. Il est annoncé sur PC, via Steam Le jeu est jouable en ligne, en coop, jusqu'à 8 joueurs.Chaque niveau est créé aléatoirement et demande aux joueurs de récupérer une série d'artefacts. Ce, malgré les problèmes de gravité, les ennemis tels que des plantes tueuses et des anomalies souvent délirantes.Une première vidéo de gameplay a été publiée.