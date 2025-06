- Black Beacon : une mise à jour majeure

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Si le Bacon est black, c'est qu'il est trop cuit

Edité par Glohow, en partenariat avec Mingzhou Network Technology, Black Beacon est un RPG qui se déroule dans un univers SF et qui est déjà disponible sur mobile, à savoir App Store, Google Play et Google Play Games.Le jeu se déroule dans un monde où des monolithes faits de mystérieuses substances noires se répandent, générant des anomalies. Craintes et adulées, elles font l'objet d'un culte. Quand vous, le devin, un prophète annoncé dans d'anciennes légendes, arivez, le monolithe de la Tour de Babel s'active, générant de puissantes anomalies... l'apocalypse est sur le point d'arriver. Et, avec vos compagnons, vous allez devoir l'empêcher...Une nouvelle mise à jour massive, le 1.1 baptisée Forsaken Eternity. Elle ajoute du contenu scénaristique (la première moitié du chapitre 7), un nouveau personnage jouable, de nouvelles récompenses et des batailles de haut niveau.