Moduwar, le RTS organique, est sorti en accès anticipé

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un amour de blob

Moduwar est un RTS, un Real Time Strategy, ou si vous préférez, un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel vous allez contrôler un Modu, une créature organique qui vous sert de source.Ce Modu va pouvoir créer de nouveaux organes, les détacher, les fusionner, les faire grossir... et à partir d'elles, créer de nouvelles unités de combat. Vous débutez avec un simple coeur et allez, tout autour, déposer des tuiles qui serviront de base pour la création de nouveaux organes.Outre une campagne solo, le jeu proposera du multi jusqu'à 4, un mode arène qui vous plonge dans des combats acharnés, un mode survie qui vous demande de résister face à des vagues incessantes d'ennemis et un mode escarmouche, classique.Le jeu est développé par Biohex Studios et est édité par Firesquid. Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam , au prix de 14,99 €.