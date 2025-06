- MechAnimals : une démo disponible

Publié le Mercredi 4 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Miaou, Clang !

BouncyBrain Studio, créé par d'anciens animateurs d’Hollywood, vient de sortir une démo pour leur jeu MechAnimals sur Steam . Le jeu est toutefois prévu également sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series.MechAnimals (Anciennement Full Steam: Fluffy X Machina) est un RogueLite Beat’Em Up où les joueurs vont prendre le contrôle d’un pilote et de son méca pour combattre les Seven Deadly Bosses, afin d’éliminer Krok Inc, une mégacorporation, dans un univers Diesel-Punk.Chaque niveau est généré procéduralement pour offrir une rejouabilité en plus des améliorations. Les joueurs pourront choisir entre plusieurs méca différents, chacun ayant ses capacités propres, choisissez entre combattant, longue distance, forteresse mobile, ninja ou autre pour défaire vos ennemis.Le mode Sparring Arenas permettra de combattre contre 3 joueurs adverses pour savoir qui est le meilleur combattant.